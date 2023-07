Verkehr Fahrerloser Kleinbus soll 2024 in Hamburg fahren

06. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ein «Holon Mover» soll in Zukunft bis zu 15 Personen ohne Fahrer durch Hamburg fahren. Bild: Bild: dpa

Ein fahrerloser vollelektrischer Kleinbus für bis zu 15 Passagiere soll voraussichtlich Ende 2024 das ÖPNV-Angebot in Hamburg ergänzen. Bei der Vorstellung eines ersten „Holon Movers” am Donnerstag sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne), mit autonom fahrenden Shuttles „wollen wir es schaffen, bis 2030 den Hamburg-Takt in der ganzen Stadt anzubieten: Tagsüber sollen alle Menschen binnen fünf Minuten ein öffentliches Verkehrsangebot erhalten.”