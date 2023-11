Die Lokführergewerkschaft verhandelt mit der Bahn und anderen Verkehrsunternehmen separat über neue Tarifverträge. Der Auftakt beim bundeseigenen Konzern endete in der vergangenen Woche ohne inhaltliche Ergebnisse. In dieser Woche sollte weiterverhandelt werden. Nach dem Warnstreikaufruf der GDL sagte die Bahn die Gespräche dann ab. 20 Stunden lang legte die Gewerkschaft mit ihrem ersten Arbeitskampf weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland vor allem am Donnerstag lahm. Jeder fünfte Fernzug fuhr. Auch im Regionalverkehr gab es weitreichende Einschränkungen.