„Es fährt so gut wie nichts”, sagte ein Sprecher der NordWestBahn, die die S-Bahn Hannover und die Regio-S-Bahn in Bremen betreibt. Allein in NRW waren laut GDL elf Linien des Konzerns Transdev betroffen, darunter die NordWestBahn mit Schwerpunkt Paderborn und Bielefeld sowie die Rhein-Ruhr-Bahn am Niederrhein. In Sachsen waren unter anderem Regionalzüge zwischen Leipzig und Chemnitz sowie Dresden und Zwickau betroffen. Teilweise wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.