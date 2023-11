Verkehr Gewerkschaft EVG für Bodycams in Zügen

28. November 2023 | Quelle: dpa

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG plädiert für den Einsatz von Bodycams. Bild: Bild: dpa

Verbale und körperliche Angriffe werden laut der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG zu einem immer größeren Problem in Bussen und Bahnen. Die Gewerkschaft setzt sich daher dafür ein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bahnen mit Bodycams auszustatten. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zeigte sich am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EVG-Chef Martin Burkert offen für solche Überlegungen.