Verkehr Großbritannien: Bahnstreiks über Weihnachten angekündigt

06. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Züge stehen auf dem Abstellgleis im Heaton Depot: Die Bahnbeschäftigten der Gewerkschaft Rail, Maritime and Transport (RMT) drohen mit Streiks wollen über die Festtage. Bild: Bild: dpa

London (dpa) - Zugreisende in Großbritannien müssen sich über die Feiertage wohl auf Ausfälle und Verzögerungen einstellen. Die Gewerkschaft Rail, Maritime and Transport Union (RMT) kündigte am Dienstag einen Streik an, der von Heiligabend bis zum 27. Dezember dauern soll. Der Streit mit den privatisierten Zugunternehmen um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, in dem auch die britische Regierung eine Rolle spielt, hält seit Monaten an. Für etliche Tage noch vor Weihnachten sind ebenfalls Streiks angekündigt.