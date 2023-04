Beide Tarifgruppen hätten sich zu internen Gesprächen zurückgezogen, hieß es. Die EVG will, dass die Bahn beim Angebot nachbessert. Alle stünden auch am Mittwoch für Gespräche zur Verfügung, teilten Bahn und EVG jeweils mit. Entwicklungen in der Nacht waren zunächst nicht zu erwarten. Sollten die Gespräche ergebnislos unterbrochen werden, drohen weitere Warnstreiks. Die Gewerkschaft hatte zuletzt am Freitag den Fern- und Regionalverkehr für einige Stunden lahmgelegt. Loroch deutete an, dass weitere Eskalationen denkbar seien.