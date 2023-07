Verkehr Lime-Chef: Bei E-Scooter-Problem auch Städte in der Pflicht

29. Juli 2023 | Quelle: dpa

E-Scooter von Lime, Tier und Bolt stehen in Berlin auf einem Gehweg. Bild: Bild: dpa

In der Diskussion um achtlos abgestellte E-Scooter sieht der Chef des Sharing-Anbieters Lime, Wayne Ting, auch die Städte und Kommunen in der Pflicht. „Wir unternehmen eine Menge, dass unsere Plattform an dieser Stelle besser wird und es gibt immer noch viel zu tun”, sagte Ting der Deutschen Presse-Agentur.