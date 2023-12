An diesem Montag fährt erstmals seit fast zehn Jahren wieder ein Nachtzug zwischen beiden europäischen Hauptstädten. Am Berliner Hauptbahnhof soll er am Abend unter anderem vom Chef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) verabschiedet werden. Eine Zughälfte fährt nach Brüssel, die andere nach Paris.