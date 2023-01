„Der Trend bei den Autos kennt offenbar nur eine Richtung: immer größer, immer schwerer”, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der „Stuttgarter Zeitung” und den „Stuttgarter Nachrichten” (Dienstag). „Das passt nicht in eine Zeit, in der wir über Energie- und Flächensparen, Klima- und Ressourcenschutz diskutieren.” Für mehr Lebensqualität in den Städten brauche es weniger und nicht noch größere Autos.