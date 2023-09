Verkehr Voi-Chef erwartet kein E-Scooter-Verbot in Deutschland

17. September 2023 | Quelle: dpa

In Berlin erlaubt, in Paris hat die Stadtverwaltung E-Scooter grundsätzlich verboten. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) - Der Deutschlandchef des schwedischen E-Scooter-Anbieters Voi, Stephan Boelte, geht in Deutschland nicht von Verboten wie jüngst in Paris für die umstrittenen Sharing-Fahrzeuge aus. „Wir erwarten kein zweites Paris in Deutschland”, sagte Boelte der Deutschen Presse-Agentur. Die rechtliche Lage sei grundsätzlich eine andere als in Frankreich. „Auch wenn man mit den Städten spricht, ist das nicht das, wo sie hinwollen. Wir erleben einen hohen Kooperationswillen.”