Verkehr Warnstreik bei Privatbahnen in Hannover und NRW

21. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Eine Regio-S-Bahn der NordWestBahn verlässt den Hauptbahnhof. Nahezu alle Linien der Nordwestbahn und der S-Bahn Hannover fallen am Samstag wegen eines Warnstreiks aus. Bild: Bild: dpa

Wegen eines Warnstreiks der Bahngewerkschaft GDL sind am Samstag vor allem in den Regionen Hannover, Bremen und Ostwestfalen viele Züge ausgefallen. „Es fährt so gut wie nichts”, sagte ein Sprecher der NordWestBahn, die die S-Bahn Hannover und die Regio-S-Bahn in Bremen betreibt. Allein in NRW waren laut GDL elf Linien des Konzerns Transdev betroffen, darunter die NordWestBahn mit Schwerpunkt Paderborn und Bielefeld sowie die Rhein-Ruhr-Bahn am Niederrhein. Teilweise wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.