Verkehr Wie lässt sich Deutschlands Infrastruktur finanzieren?

25. März 2024 | Quelle: dpa

Das Schienennetz in Deutschland ist stark sanierungsbedürftig. Bild: Bild: dpa

Die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist in Teilen marode - für den Erhalt sowie den Ausbau des Schienennetzes, von Straßen und Brücken sind in den kommenden Jahren Milliardensummen notwendig. Bundesverkehrsminister Volker Wissing will angesichts eines steigenden Investitionsbedarfs eine nachhaltige Finanzierungslösung.