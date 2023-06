Verkehrsgewerkschaft Verhandlungsmarathon bei der Bahn geht weiter

18. Juni 2023 | Quelle: dpa

Die EVG hat in der Tarifrunde mit Warnstreiks bislang zweimal den Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt. Bild: Bild: dpa

Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn stehen weitere Verhandlungen an - ein genauer Zeitplan ist bislang aber nicht bekannt. Am Freitag hatten die Vertreter der DB und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG auch am fünften Verhandlungstag in Folge keinen Abschluss erzielen können. Sie vertagten die weiteren Gespräche auf die folgende Woche. Die EVG will zunächst ihre Entscheidungsgremien über den Verhandlungsstand informieren. Genaue Daten für diese internen Beratungen und die nächste Verhandlungsrunde wurden zunächst nicht bekanntgegeben.