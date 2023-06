Verlorenes Gepäck Automatisierung soll Koffer-Frust im Luftverkehr reduzieren

22. Juni 2023 | Quelle: dpa

Koffer im Gepäckausgabe-Bereich des Hamburger Flughafens. Bild: Bild: dpa

Software soll verloren gegangenes Gepäck im Luftverkehr künftig automatisch, schneller und kostengünstiger mit dem Besitzer vereinen. Ein Test mit der Lufthansa am Flughafen in München war nach Angaben des Airline-IT-Dienstleisters Sita vielversprechend. Sita und Lufthansa gehen davon aus, dass mit der Sita-Software 70 Prozent der in München nicht richtig beförderten Gepäckstücke automatisch zu ihren Besitzern dirigiert werden können. Die Lufthansa ist in Verhandlungen mit Sita über den Einsatz der Software, wie eine Sprecherin bestätigte.