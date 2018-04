Vermisster Karl-Erivan Haub: Zermatter Rettungschef: „Wir suchen weiter“

Herr Haub wurde zum letzten Mal an der Bergstation des Kleinen Matterhorns gesehen. Wo suchen Sie nach ihm?

Das Suchgebiet ist sehr groß. Herr Haub könnte praktisch überall sein. Wir haben aus der Luft alles mehrfach abgesucht. Jetzt nehmen wir mit kleineren Teams bestimmte Stellen nochmal genauer unter die Lupe. Auch die Air Zermatt bleibt weiter im Einsatz. So kommen wir besser in bestimmte Gebiete. Die Helikopter helfen uns auch dort, wo es schweres Material braucht, um in die Spalten zu gehen.