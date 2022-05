Vermögensverwalter Privatjets, Privatdetektive, Privatkredite: Dieser Mann ist die rechte Hand von Elon Musk

Am Donnerstag gab Musk eine Gruppe von Investoren bekannt, die mehr als sieben Milliarden Dollar Eigenkapital in die Übernahme von Twitter investieren wollen, darunter Oracle-Gründer Larry Ellison, ein saudischer Prinz und die Kryptobörse Binance. Einer der Ansprechpartner, der in Videochats half, den Deal abzuschließen, war Birchall, so eine mit den Vorgängen vertraute Person. Birchall übernimmt auch die Rolle eines Botschafters für Musk, indem er etwa Politikern Musks Sichtweise zu Meinungsfreiheit und Zensur vermittelt.