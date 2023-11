Versand Cyber Week bei DHL: Täglich gut 11 Millionen Pakete

06. November 2023 | Quelle: dpa

In einer DHL-Zustellbasis wird ein LKW mit Paketen entladen, um sie auf die Zustellfahrzeuge aufzuteilen. Bild: Bild: dpa

Der Paketdienstleister DHL rechnet auch in diesem Jahr mit großen Sendungsmengen zum Jahresabschluss. In der Cyber-Week-Rabattaktion Ende November und kurz vor Weihnachten werden an einzelnen Tagen voraussichtlich jeweils mehr als 11 Millionen Sendungen transportiert, wie der Konzern in Bonn mitteilte.