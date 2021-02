2020 mit hohem Gewinn Allianz übertrifft Prognosen – Corona kostet 1,3 Milliarden Euro

19. Februar 2021 , aktualisiert 19. Februar 2021, 08:29 Uhr

Das überraschend starke Gesamtjahresergebnis hievt Allianz auch an die Dax-Spitze. Die Aktien des Versicherers gewinnen vorbörslich rund ein Prozent. Bild: dpa Bild:

Die Allianz hat die Gewinnerwartzungen der Analysten überraschend übertroffen und will im neuen Jahr an die Ergebnisse vor der Corona-Pandemie anknüpfen. Das überraschend starke Ergebnis hievt Allianz an die Dax-Spitze.