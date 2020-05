700 Millionen Euro eingebüßt Allianz macht Viruskrise allein für Gewinneinbruch verantwortlich

Der operative Gewinn in der Sachversicherung brach um 29 Prozent ein, in der Lebens- und Krankenversicherung um 25 Prozent. Ein Zuwachs von 19 Prozent in der Vermögensverwaltung konnte das nicht wettmachen. Doch auch dort bläst der Allianz seit März der Wind ins Gesicht, der in den kommenden Monaten anhalten wird, wie Terzariol erwartet. Die Kunden zogen – vor allem im März – 46,4 Milliarden Euro aus den Fondsgesellschaften Pimco und Allianz Global Investors ab, infolge der Kursverluste verwalteten sie Ende des Monats für externe Kunden nur noch 1,56 Billionen Euro, 129 Milliarden weniger als drei Monate zuvor.



Auch in den Kapitalanlagen hinterlässt die Pandemie Spuren. Die Solvenzquote der Allianz sank von Ende Dezember bis Ende März auf 190 (212) Prozent. Das Polster unrealisierter Gewinne in den Bilanzen schmolz binnen drei Monaten um sechs Milliarden auf 11,7 Milliarden Euro zusammen. Um nicht in den Abschwung an den Kapitalmärkten hineingezogen zu werden, habe die Allianz börsennotierte Aktien im Wert von fünf Milliarden Euro verkauft, hieß es in der Präsentation.



