Allianz-Chef Bäte „Wir ersticken an unserer Komplexität“

Dem Münchner Versicherungsriesen Allianz steht in den nächsten Jahren ein noch stärker Umbau bevor als bislang geplant. Denn Allianz-Chef Oliver Bäte will noch mehr verändern. „Das Hauptproblem unserer Industrie und der Allianz im Besonderen ist, dass wir an unserer Komplexität manchmal ersticken“, sagte Bäte vor dem Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). So schleppe die Allianz allein in Deutschland 62 Arten von Rechtsschutz-Policen mit sich herum, von denen nur ein Bruchteil noch verkauft wird. Andere Branchen wie die Autoindustrie hätten die Kosten ihrer Komplexität schon vor Jahrzehnten in Angriff genommen. „Wir müssen konsequenter an den Umbau“, forderte Bäte. Dabei müssten auch die Vertriebskosten sinken.