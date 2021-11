Allianz-Nachhaltigkeitsrat Günther Thallinger „Mit den Veränderungen fangen wir bei uns selbst an“

Seit wann Nachhaltigkeit für Günther Thallinger „wirklich ein Anliegen“ ist, wie er sagt, lässt sich schwer feststellen. In einem Interview aus dem Jahr 2016 meinte der damalige Chef-Investor des Allianz-Konzerns mit einem „challenging environment“ das herausfordernde Niedrigzinsumfeld. Doch seit fast vier Jahren sitzt der 49-Jährige promovierte Mathematiker nicht nur im Vorstand des größten europäischen Versicherers. Er führt auch dessen ESG-Board, einen Nachhaltigkeitsrat, an. Als Vorsitzender des 2019 von den UN initiierten Netzwerks der weltweit größten Kapitalanleger (Net-Zero Asset Owner Alliance), die bis 2050 die Kohlendioxidemissionen ihres Anlageportfolios auf netto Null reduzieren wollen, untermauerte Thallinger den Anspruch auch anlässlich des UN-Klimagipfels in Glasgow.