Allianz-Skandal: Angeklagter Ex-Allianz-Fondsmanager plädiert auf nicht schuldig

Gregoire Tournant, einst Chief Investment Officer und Co-Lead-Portfoliomanager der Hedgefonds, bekannte sich am Donnerstag in fünf Anklagepunkten, darunter Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Behinderung der Justiz, nicht schuldig. Ihm wird vorgeworfen, Anleger, die auf der Suche nach risikoarmen Anlagen waren, in die Irre geführt zu haben.