Die Vertragsbedingungen haben es in sich: Gleich dreimal taucht in den Voraussetzungen für den Versicherungsschutz das Wort „individuell“ auf. Damit wird nun klargestellt, dass Krankheiten und Erreger in der versicherten Betriebsstätte auftreten müssen. „Generalpräventive Maßnahmen zur Gefahrenvorsorge“ wie der Lockdown im März schließen eine Leistung aus. Selbst bei individuellen Schäden bleibt die Haftung begrenzt. Wenn Koch oder Kellner an Covid-19 erkranken oder sich mit dem Coronavirus infizieren, gilt eine reduzierte Entschädigungsgrenze: „Diese beträgt 50 Prozent der vereinbarten Tagesentschädigung und maximal 25.000 EUR je Versicherungsjahr“, so die Allianz. Damit sich niemand falschen Hoffnungen hingibt, heißt es in den Bedingungen weiter: „Bitte beachten Sie, dass während einer Epidemie oder Pandemie kein Versicherungsschutz besteht.“