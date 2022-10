Allianz: Versicherer pfeifen auf Kritik von Umweltschützern

„Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage muss die zuverlässige Energieversorgung von Haushalten und Unternehmen kurzfristig neu priorisiert werden,“ so Günther Thallinger, im Vorstand der Allianz für Investment Management und Sustainability zuständig. Gerade in der derzeitigen Diskussion, wie Deutschland sich am besten aus der Abhängigkeit seiner Gasversorgung von ausländischen Lieferanten lösen kann, kann so eine Ausnahme schnell zur Regel werden.



Fracking-Aktivitäten hatte die Allianz ohnehin nie ausgeschlossen und bereits bisher bedeutend aktiver begleitet als etwa die Nummer 2 in Europa. Der französische AXA-Konzern unter Führung des Deutschen Thomas Buberl investiert neuerdings weder in Firmen noch versichert er sie, wenn mehr als 30 Prozent der Produktion aus Fracking stammen. Sollte sich aber in Deutschland eine politische Mehrheit finden für die Idee, auch hier zu Lande in Schiefer- oder Ton-Böden eingeschlossenes Gas mit viel Druck und einem Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien quasi herauszubrechen, dann würde keine Richtlinie die Allianz an einer Mitwirkung hindern. Auch Gas-Pipelines und die Errichtung von Terminals, an denen mit Flüssiggas betankte Schiffe anlanden können, werden versichert.