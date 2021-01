Analyse Lebensversicherungen werfen nur noch gut zwei Prozent Zinsen ab

Die höchste laufende Verzinsung bietet in diesem Jahr nach den vorliegenden Deklarationen die Ideal Leben und die Athora Leben mit jeweils 3,0 Prozent. Dabei hat Athora als einziger Anbieter die Verzinsung sogar um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Hinter dem Wiesbadener Unternehmen verbirgt sich die ehemalige Delta Lloyd, die ihren Policenbestand als erster Lebensversicherer an den Abwickler Athora verkauft hatte. Ein Abwickler findet sich mit Proxalto auch am unteren Ende der Skala: Die ehemalige Generali Leben, die 2019 an den Bestandsmanager Viridium verkauft worden war, zahlt wie schon im Vorjahr 1,25 Prozent.