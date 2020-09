AOK Fehlzeiten-Report 2020 Je gerechter der Arbeitsplatz, umso gesünder die Beschäftigten

Was für Angestellte im Job vor allem zählt, sind Anerkennung, Vertrauen und eine faire Streitkultur. Doch genau hier haben viele Unternehmen noch Nachholbedarf: Jedem zweiten Beschäftigten (46,4 Prozent) fehlt es derzeit an gerechten Konfliktlösungen. Wertschätzung im Job vermissen 40,8 Prozent. Und auch die Rückendeckung kommt zu kurz: Rund ein Drittel (32,9 Prozent) der Befragten bemängelt, dass das Unternehmen nicht hinter dem Personal steht. Dass genau das Angestellten wichtig ist, bestätigte auch Thomas Ertl, Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, im Interview mit der WirtschaftsWoche. Laut ihm hängt Zufriedenheit im Job nicht davon ab, wie viel Menschen arbeiten. „Unzufrieden sind vielmehr jene, die sich bei ihrer Arbeit nicht wertgeschätzt fühlen – sei es durch schlechte Arbeitsbedingungen oder miserable Entlohnung“, so Ertl.



