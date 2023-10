Assetmanagement : Allianz steigt aus Joint Venture in China aus

Die Allianz trennt sich nach 20 Jahren von einem Gemeinschaftsunternehmen, mit dem sie damals den chinesischen Vermögensverwaltungsmarkt erobern wollte. Die Beteiligung von 49 Prozent an der CPIC Fund Management Co. Ltd. gehe an Guotai Junan Securities, teilte der Versicherungsriese am Freitag in München mit. „Dieser Schritt steht in Übereinstimmung mit der Strategie der Allianz, sich in China auf Asset-Manager zu konzentrieren, die ihr ganz gehören“, hieß es zur Begründung. Bei CPIC hätte sie keine Mehrheit erlangen können.