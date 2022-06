Schweizer Top-Banker und deutsche Autokönige dachten mal ähnlich. Sie glaubten die Schuld für Schwarzgelddeals oder Dieselgate auf Subalterne schieben zu können. Als Schwachstelle dieser Strategie erwiesen sich jedes Mal die in den USA angeklagten Exmanager.

Greg Tournant, der Kopf des beschuldigten Miami-Trios, galt intern als Star, verdiente für den Konzern viel Geld, wurde an der ganz langen Leine geführt und besaß offenbar beste Kontakte bis nach ganz oben. Im jetzt anlaufenden Prozess wird er alles auspacken, was ihn unschuldig aussehen lässt. Die Kompetenzschwächen im Bereich Vermögensverwaltung auf Vorstands- und Aufsichtsratsebene könnten dabei ebenso zur Sprache kommen wie Fragen zu fehlenden Kontrollen oder wer wann und was genau wusste.