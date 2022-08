Beschleunigt durch den Klimawandel: Katastrophen kosten Versicherer im ersten Halbjahr 38 Milliarden Dollar

Für die Branche am kostspieligsten waren die Überschwemmungen in Australien: Die insgesamt fast 3,5 Milliarden Dollar Schadensumme sind Swiss Re zufolge ein neuer Rekordwert für Flutschäden. Aber auch Winter- und Hagelstürme in Europa sowie Dürren und Waldbrände kamen die Versicherer teuer zu stehen.