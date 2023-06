Beteiligung: Insider: Zurich verhandelt über Einstieg bei indischem Versicherer Kotak

Zurich setzt in den Wachstumsregionen stark auf den asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Europas fünftgrößter Versicherer, der mit Zukäufen sehr zurückhaltend ist, stieg 2018 beim indonesischen Versicherer PT Asuransi Adira Dinamika ein. Der Konzern erzielte im Raum Asien-Pazifik im vergangenen Jahr 3,5 Milliarden Dollar oder acht Prozent der gesamten Prämieneinahmen in seinem Hauptgeschäft Schaden- und Unfallversicherung. In der Lebensversicherung waren es 2,5 Milliarden Dollar oder 19 Prozent der gesamten Prämien- und Gebühreneinnahmen.