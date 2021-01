Auffällig ist: In Österreich und der Schweiz erreichen Versicherungen im Schnitt einen signifikant höheren Beliebtheitswert als in Deutschland – das zeigt sich aufgeschlüsselt nach Einzelkriterien zum Beispiel an der wahrgenommenen Qualität, an der Beliebtheit als Arbeitgeber und am allgemeinen Eindruck. Positiv hervorzuheben ist, dass sich die drei Länder der DACH-Region in Sachen Kundenzufriedenheit in der Versicherungsbranche auf höherem Niveau kaum unterscheiden und Deutschland hier sogar etwas besser als Österreich abschneidet.