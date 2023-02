Deutschlands größter Versicherer Allianz meldet Rekordergebnis im „Horrorjahr“

Zu verdanken hat das Münchner Unternehmen dies unter anderem sehr guten Geschäften in seinem Alltagsgeschäft mit Schaden- und Unfallpolicen. Damit konnte Deutschlands größter Versicherer sogar Einbußen in der Vermögensverwaltung ausgleichen, denn das zweite große Geschäftsfeld wurde von den Turbulenzen auf dem Kapitalmarkt hart getroffen. Teil des „Horrorjahrs“ waren aber auch Milliardenzahlungen nach einem Anlageskandal bei der Tochtergesellschaft AGI in den USA, in dessen Folge sich diese aus dem US-Markt zurückziehen musste.