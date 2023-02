Deutschlands größter Versicherer Allianz zeigt sich mit Rekordergebnis wetterfest

Für das laufende Jahr hat sich der Versicherer einen operativen Gewinn zwischen 13,2 und 15,2 Milliarden Euro vorgenommen - also in der üblichen Schwankungsbreite von einer Milliarde um den Vorjahreswert. Damit kratzt die Allianz vorzeitig an ihren Zielen für das Jahr 2024, für das sie sich mindestens 14,5 Milliarden vorgenommen hat. Das sei „klar erreichbar, trotz der makroökonomischen Wirren“, hieß es in einer Konzernpräsentation für Analysten.