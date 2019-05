Digitale Versicherungsfahnder Künstliche Intelligenz soll Versicherungsbetrug aufdecken

„Die digitale Schadensteuerung wird über die nächsten Jahre eines der großen Themen in der Versicherungsbranche sein“, ist auch Christian Krams überzeugt. Er ist Leiter Schaden für die Unternehmen im Konzern Versicherungskammer und zugleich Vorstand bei der BavariaDirekt. Als digitaler Versicherer im Konzern ist die BavariaDirekt so etwas wie ein Versuchslabor für zahlreiche Zukunftsthemen. „Was bei der BavariaDirekt funktioniert übertragen wir so bald wie möglich auf die anderen Konzernunternehmen.“