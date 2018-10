Digitalisierung bei deutschen Versicherern „Natürlich wird es Jobverluste geben“

Herr Krüger, wie gut sind Deutschlands Versicherer bei der Digitalisierung?

Die Versicherer hängen im Vergleich zu anderen Branchen noch deutlich hinterher. Es gibt ein paar Unternehmen, die die Bedeutung des Themas erkennen. Wir sehen aber schon, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, was der Vorstand propagiert und dem, was am Ende unten umgesetzt wird. Da bleibt in den Lehmschichten der Führungsebenen einiges hängen. Das Beharrungsvermögen bei manchen Managern, auch teilweise bei Schadens-Abteilungsleitern, ist groß.