Finanzaufsicht gegen Versicherer Die BaFin watscht die Allianz ab – schon wieder

Nach WirtschaftsWoche-Informationen haben die Beamten zahlreiche Mängel in der IT und bei Prozessen des Versicherers festgestellt. Wie es in mit den Vorgängen vertrauten Kreisen heißt, sollen die Aufseher eine teils lückenhafte Steuerung der IT und von Projekten beklagt haben. Damit nicht genug: Die BaFin-Kontrolleure sollen auch einige Abläufe und Prozesse kritisiert und diese als „disjunkt“ beanstandet haben, also als nicht aufeinander abgestimmt.