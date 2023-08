GDV: Naturkatastrophen verursachen 1,9 Milliarden Euro Schäden im ersten Halbjahr

Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen haben im ersten Halbjahr für die Versicherer und Rückversicherer in Deutschland Schäden von 1,9 Milliarden Euro verursacht. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) teilte am Donnerstag mit, davon entfielen 1,4 Milliarden Euro auf Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben und weitere 500 Millionen Euro auf die Kraftfahrtversicherung.