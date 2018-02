Allianz-Konkurrent Axa trotzt Katastrophen

Axa will im zweiten Quartal ihr Lebensversicherungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA an die New Yorker Börse bringen. Mit dem Erlös will der nach Börsenwert zweitgrößte europäische Versicherer seine Einkaufskasse aufbessern. Sollten sich keine Übernahmegelegenheiten ergeben, könnte das Geld auch in Aktienrückkäufe fließen, sagte Finanzchef Gerald Harlin. Dies und der überraschend hohe Dividendenvorschlag der Konzernführung kamen bei Anlegern gut an. Axa-Titel lagen 1,2 Prozent im Plus.