Gewinnprognose Versicherer Talanx wächst noch stärker als gedacht

Der Versicherungskonzern Talanx hält an seiner Gewinnprognose für das laufende Jahr fest. Vorstandschef Torsten Leue sagte am Montag in Hannover, er sei „sehr optimistisch, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen“. Talanx erwartet einen Nettogewinn von 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro. Nach neun Monaten stehen 785 Millionen Euro zu Buche, das ist ein Plus von knapp neun Prozent.