Halbjahreszahlen: Versicherer Zurich will Aktien für 1,8 Milliarden Franken zurückkaufen

Die Zurich Insurance Group will nach der Veräußerung von Lebensversicherungs-Altbeständen über ein Aktienrückkaufprogramm Geld an ihre Aktionäre ausschütten. „Zurich plant einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,8 Milliarden Franken (umgerechnet 1,85 Milliarden Euro), um die erwartete Gewinnverwässerung durch den vereinbarten Verkauf des Altbestands an Lebensversicherungen in Deutschland auszugleichen“, erklärte der Versicherer am Donnerstag.