Helvetia-Chef Gmür „Wenn der Strom einfach abgestellt wird, springen wir nicht ein“

WirtschaftsWoche: Herr Gmür, die Helvetia zählt seit Jahrzehnten zu den größten Versicherungen der Schweiz, ist zuletzt aber vor allem stark durch Übernahmen im Ausland gewachsen. Warum müssen Sie zukaufen?

Philipp Gmür: Wir sind auch in der Schweiz stark gewachsen, haben uns aber das Ziel gesetzt, in den Ländern, in denen wir aktiv sind, bei unseren Spezialitäten zu den Marktführern zu zählen. Die Schweiz ist ein kleines Land, das Potenzial ist begrenzt. Vor allem durch eine große Übernahme in Spanien haben wir unser Segment Europa als zweites Standbein gestärkt. Zudem haben wir unser Geschäft dank dem Zuwachs in der Nichtlebenssparte besser ausbalanciert: Vorher waren wir etwas zu stark abhängig von Lebensversicherungen, was angesichts der dauerhaft niedrigen Zinsen weniger attraktiv war.