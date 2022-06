Helvetia-Chef Gmür „Wenn der Strom einfach abgestellt wird, springen wir nicht ein“

Welche Risiken hat der Krieg dann für Ihre Branche?

Wichtig sind für uns vor allem die indirekten Risiken: Die Inflation treibt womöglich die Schadenssummen in die Höhe, sodass wir sicherstellen müssen, dass wir bei den Beiträgen rechtzeitig reagieren. Die direkten Risiken sind dagegen überschaubar. Wir haben einige Kunden nach Russland und in die Ukraine begleitet, bei denen sich nun spezielle Fragen stellen: Etwa die, ob Lager in Russland noch versichert sind. Wenn eine Fabrik bombardiert wird, fällt das unter die Kriegsklausel, sodass wir nicht für den Schaden aufkommen.



Lesen Sie mehr: Wegen dubioser Geschäfte in den USA zahlte die Allianz kürzlich sechs Milliarden Dollar Hätte die Allianz den Milliardenbetrug verhindern können?