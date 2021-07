Im Treibgut der Flut Die Forderung nach einer Pflichtversicherung

Auch vor Ort: Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD. Er kündigte erste Zahlungen des Bundes an die Betroffenen noch im Juli an. Am Mittwoch wolle er dem Bundeskabinett den Plan für die Soforthilfe vorlegen. In Nordrhein-Westfalen gab derweil Armin Laschet den mitfühlenden Landesvater. Den Menschen, die nach den Unwettern der vergangenen Tage „ohne alles auf der Straße“ stehen, will auch er „schnell helfen“.