Insurtechs: „Maschmeyer hat ein wertvolles Netzwerk“

Das klingt nach totaler Überwachung.

Etablierte Anbieter wissen schon jetzt sehr viel über ihre Kunden, aber sie machen daraus nur unzureichende Angebote. Bei Insurtech erhalten Kunden keine überflüssigen Produkte und können ihren Versicherungsbedarf passgenau decken. Ein Beispiel: Zeigen die Daten beispielsweise, dass er viel Sport treibt, aber nicht unfallversichert ist, kann er darauf hingewiesen werden.



Sie bieten Policen für Unfall, Hausrat und private Haftpflicht an. Soll es dabei bleiben?

In diesem Jahr schauen wir uns unter anderem die Sparten Rechtsschutz, Wohngebäude und Kfz an. Ob wir tatsächlich solche Policen anbieten, darauf will ich mich noch nicht festlegen.



Wären auch Kranken- oder Lebensversicherungen im Sortiment denkbar?

Es gibt Versicherungen, die kommen nicht ohne individuelle Beratung aus. Dafür sind sie einfach zu komplex. Bei einer Haustierhaftpflicht, die wir auch anbieten, können sie unabhängig vom jeweiligen Tarif nicht so viel falsch machen. Anders ist es bei einer Lebensversicherung, mit der sie ihre Familie absichern wollen. Bei solchen Policen ist es nicht mit ein paar Klicks getan.