Jahresbilanz Schäden durch Naturgefahren kosten Versicherer 2,7 Milliarden Euro

Die deutschen Versicherer haben im zu Ende gehenden Jahr deutlich mehr für die Folgen von Stürmen, Hagel und Hochwasser gezahlt als 2017. Insgesamt 2,7 Milliarden Euro zahlten sie für Schäden, die Naturgefahren an Privathäusern, Hausrat, Betrieben und Fabrikgebäuden anrichteten, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Bilanz des Branchenverbandes GDV hervorgeht. Ein Jahr zuvor waren es 700 Millionen Euro weniger. Die Schäden an Autos und anderen Fahrzeugen sind darin nicht enthalten. Am stärksten schlug dabei der Wintersturm „Friederike“ zu Buche, der im Januar allein 900 Millionen Euro Schaden verursachte und sich unter den stärksten Stürmen der vergangenen 20 Jahre an der vierten Stelle einreihte.