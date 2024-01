Katastrophenschutz: Einheitsprämie würde Flut-Versicherung für 80 Prozent der Hausbesitzer verteuern

Im Schnitt sind nach Angaben des Branchenverbandes GDV nur 54 Prozent der Wohngebäude in Deutschland gegen Naturgefahren wie Hochwasser versichert, in Regionen wie dem im Dezember breitflächig überschwemmten Niedersachsen sind es sogar weniger als 35 Prozent. Um die Quote zu erhöhen, wird in der Politik seit der Flutkatastrophe im Ahrtal über eine Pflichtversicherung nachgedacht. Ob sie mit einer Einheitsprämie einhergeht, ist aber noch offen. Der GDV wehrt sich dagegen, weil er befürchtet, dass dies falsche Anreize für Hausbesitzer schaffen könnte, doch wieder in gefährdeten Regionen zu bauen.