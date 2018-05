Swiss Re und Softbank brechen Gespräche ab

Der Softbank-Konzern wird vorerst nicht beim Schweizer Rückversicherer Swiss Re einsteigen. Die beiden Unternehmen haben die Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung des Technologie-Investors bei dem Konzern aus Zürich beendet, wie Swiss Re am Montag mitteilte. Swiss Re werde seine Technologiestrategie mit internen Entwicklungen und der Zusammenarbeit mit externen Partnern vorantreiben. "In diesem Zusammenhang wird Swiss Re auch mögliche Kooperationsideen zwischen ihren Geschäftseinheiten und Unternehmen in Softbanks Netzwerk prüfen."