Kfz-Versicherungen: Policen werden teurer – wie sich trotzdem sparen lässt

Die teureren Teile muss auch jemand einbauen – und auch hier stiegen die Preise: Seit 2017 sind die Stundensätze in Werkstätten um 28 Prozent angezogen. Reparaturen an der Mechanik, Elektrik oder der Karosserie kosteten 2022 laut GDV im Schnitt 173 Euro pro Stunde. So kostet ein Sachschaden am Auto die Haftpflichtversicherer im Durchschnitt 3700 Euro. 2013 lag dieser Wert noch bei ungefähr 2400 Euro.