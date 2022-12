Klimaaktivisten Wer zahlen müsste, wenn millionenschwere Kunst beschmutzt wird

Die weltweit älteste Kunstmesse in Köln, die Art Cologne, setzte zuletzt neben Taschenkontrollen auch Scanner ein. Dass die in der Breite in Museen genutzt werden, sei laut Museumsbund nicht geplant. Eine Sprecherin verweist darauf, dass die Mehrkosten für Sicherheit in Museen wirtschaftlich eine große Herausforderung darstellen.