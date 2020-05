Kohle machen ohne Kohle Allianz-Hauptversammlung: Die angeblichen Klimaretter

Die kritischen Aktionärinnen und Aktionäre nennen etwa den Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond A. Dort taucht auch der Name eines Unternehmens auf, das jüngst dem Konzern Siemens gewaltigen Ärger mit Umweltschützern und der Bewegung Fridays for Future einbrachte: Die indische Adani-Gruppe, die in Australien eine Mine betreiben und dort bis zu 60 Millionen Tonnen Kohle fördern will - pro Jahr. Ebenfalls vertreten ist der indische NTPC-Konzern als weltgrößter Entwickler von neuen Kohlekraftwerken. Zudem fällt in diesem Fonds der Name Posco auf. Dem südkoreanischen Stahlkonzern werden neben Umweltschäden auch die Verletzung von Arbeits- und Menschenrechten vorgeworfen.